Un homme gravement blessé à Gaillac-Toulza, au sud de Toulouse, dans un accident de la route

Un homme de 50 ans a heurté un platane à Gaillac-Toulza, au sud de Toulouse, ce jeudi, alors qu'il conduisait, vers 19h30. Il a été hospitalisé en urgence absolue, nous disent les pompiers de Haute-Garonne. On ne connaît pas les conditions de cet accident. Soyez prudent pour le réveillon du Nouvel-An, n'hésitez pas à prendre le métro qui circulera d'ailleurs toute la nuit à Toulouse. Le préfet a par ailleurs pris des mesures pour limiter les rassemblements, notamment la fermeture des bars et restaurants à 2h du matin et le masque sera obligatoire dans le centre-ville de Toulouse.