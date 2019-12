Un homme gravement blessé à la jambe dans un accident de scooter à La Voulte-sur-Rhône

La Voulte-sur-Rhône, France

Un accident à La Voulte-sur-Rhône a laissé le passager d'un scooter, un homme de 61 ans a qui appartient le véhicule, gravement blessé à la jambe samedi 28 décembre dans la soirée. La conductrice du deux-roues, une valentinoise, était saoule au moment de l'accident. Cette femme de 39 ans avait commencé à boire dans la Drôme, et pensait continuer la soirée en Ardèche avec son passager. Sur le pont de La Voulte-sur-Rhône elle se déporte sur la mauvaise voie et percute une voiture. Elle s'en sort indemne, mais son passager a pratiquement la jambe sectionnée. Il a été héliporté à Lyon, et opéré.

Quand les gendarmes arrivent la conductrice prétend d'abord que c'est son passager qui conduisait, mais des témoins de l'accident rétablissent la vérité. Elle commence alors à insulter les forces de l'ordre et refuse de se soumettre à un test d'alcoolémie. Après une nuit en garde à vue, calmée et sobre, elle reconnait tout devant les gendarmes. Elle a été libéré dimanche après-midi, dans l'attente de l'audition de son passager et de la suite de la procédure judiciaire.