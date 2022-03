Un homme gravement blessé après une bagarre à Avignon

Les pompiers et les policiers ont du intervenir ce vendredi soir vers minuit et demi, route de Saint-Saturnin, à Avignon. Une bagarre a éclaté entre deux hommes, 31 ans pour l'un, 22 ans pour l'autre. Le ton a commencé à monter dans un restaurant puis les hommes en sont venus aux mains sur le parking de l'établissement. La police ne sait pas encore ce qui s'est passé précisément mais l'échange de coups est réciproque.

Le plus âgé est tombé et s'est gravement blessé dans sa chute. Après avoir été transporté à l'hôpital d'Avignon, il a été héliporté à Marseille dans la nuit. Le plus jeune des deux hommes est en garde à vue ce samedi, il va être auditionné.