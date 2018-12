Un homme gravement blessé dans un accident à Pré-en-Pail

Pré-en-Pail, France

Un automobiliste a été très gravement blessé ce mardi soir vers 20h, dans un accident à Pré-en-Pail, sur la route départementale 144, route de Saint-Pierre des Nids.

Une seule voiture en cause, à l'intérieur, un couple et un enfant. Ils ont été transportés à l’hôpital d'Alençon. C'est le papa qui est le plus sérieusement touché.