Un homme gravement blessé dans un accident de la route à Cassagnoles

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus ce lundi matin, vers 9h, pour un accident de la circulation entre un fourgon et une voiture, à Cassagnoles, entre Lédignan et Vézénobres. Le conducteur de la voiture, un homme de 47 ans, est gravement blessé. Il a dû être désincarcéré, et a été transporté par l'hélicoptère du SAMU au centre hospitalier de Montpellier. Le fourgon transportant de l'oxygène s'est retrouvé couché sur la chaussée provoquant une fuite sans conséquence et sécurisée par les secours sur place.