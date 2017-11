Un homme gravement blessé dans un accident sur la RD943 au niveau de Courçay

L'accident s'est produit vers 16h et occasionne de forts ralentissements. Il s'agit d'une collision entre une voiture et un poids-lourd. Il y a 2 blessés dont un grave.

Attention, si vous circulez sur la D943, entre Tours et Loches. Une collision frontale entre un poids-lourd et une voiture a fait 2 blessés dont un grave, vers 16h. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années. L'accident s'est produit à Courçay et occasionne d'importants ralentissements.

Pour procéder à l'enlèvement des véhicules, la circulation est coupée dans les 2 sens entre Cormery et Reignac-sur-Indre.