Un homme gravement blessé à l'arme blanche en pleine aprés midi dans le centre ville de Saint Etienne

Suite à une altercation avec un couple de passants, un homme de 37 ans a reçu deux coups de couteau au thorax et à l'abdomen peu après 14h rue Sainte Catherine à Saint Étienne.Soigné sur place, il a ensuite été évacué en état d'urgence absolue sur l'hôpital nord. Le couple a été interpellé.

L'agression s'est déroulée peu après 14h en plein centre ville de Saint Étienne, à l'angle de la rue Sainte Catherine et de la rue des Fossés, dans un quartier piéton proche de la place du Peuple. La dispute entre cet homme de 37 ans et un couple de passants aurait rapidement dégénéré. Le trentenaire a été grièvement blessé par deux coups de couteau portés au thorax et à l'abdomen, a priori par la femme du couple impliqué dans l'altercation. Le blessé a d'abord été soigné à terre par les secours rapidement arrivés sur place, puis a été évacué en état d'urgence absolue sur l'hôpital nord de Saint Étienne. Arrêté, le couple suspecté de l'agression est actuellement entendu au commissariat de police stéphanois.