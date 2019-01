Un homme grièvement blessé à Brest après avoir sauté de sa fenêtre pour échapper à un incendie

Brest, France

Un homme de 30 ans a sauté de la fenêtre de son appartement situé au deuxième étage d'un immeuble brestois pour échapper à un incendie. Il est grièvement blessé et a été transporté au CHU de la Cavale Blanche. Un autre habitant, lui, est plus légèrement blessé et a lui aussi été hospitalisé.

Le feu a été maîtrisé

Les pompiers ont été appelés vers 7h du matin, ce lundi, rue Kérivin à Brest. Le feu a été rapidement maîtrisé par une trentaine de pompiers dans cet immeuble de deux étages. L'origine de l'incendie est encore inconnue pour le moment.