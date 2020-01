Un homme grièvement blessé après une chute de 15 mètres dans un puits à Croix-Moligneaux

Un entrepreneur qui faisait des travaux sur une propriété à Croix-Maligneaux, dans l'est de de la Somme, a fait une chute de 15 mètres dans un ancien puits recouvert depuis des années. Il a été transporté au Centre hospitalier de Péronne dans un état grave.

Somme, France

Un homme d'une quarantaine d'années a fait une chute de 15 mètres dans un puits caché sur une propriété où il intervenait pour réaliser des travaux, samedi après-midi à Croix-Maligneaux, dans l'est de la Somme. L'entrepreneur avait été missionné par le propriétaire d'une maison, acquise depuis peu, du nettoyage du terrain.

Un ancien puits "sans doute rebouché avant-guerre"

Tous deux n'avaient probablement pas connaissance de l'existence d'un puits ancien sur le terrain, "sans doute un puits rebouché il y a des années, peut-être avant-guerre, comme il y en avait des dizaines d'antan sur la commune pour chercher l'eau", explique Hervé Frizon, le maire de la commune. Il n'y avait pas d'eau au fond du puits, et l'homme a été grièvement blessé par sa chute.

Les pompiers sont intervenus en nombre, notamment les équipes spécialisées du GRIMP (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux), qui ont déployé un système de cordes et de poulies pour le remonter à la surface. L'intervention a duré plus d'une heure. L'homme a été transporté au centre hospitalier de Péronne.