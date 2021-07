Un homme grièvement blessé après une violente sortie de route à Humbligny

La sortie de route a été très violente, dimanche matin à Humbligny. Au nord-est de Bourges, un homme de 30 ans a perdu le contrôle de sa voiture alors qu'il roulait sur la départementale 59. À l'arrivée des pompiers, la victime est inconsciente et polytraumatisée. Les secours doivent désincarcérer l'homme, pris au piège dans son véhicule. Un hélicoptère est dépêché en urgence sur place pour transporter le plus vite possible la personne blessée vers l'hôpital de Tours.