Un homme grièvement blessé par balle dans un restaurant à Saint-Brieuc

Un homme de 26 ans est à l'hôpital Yves Le Foll de Saint Brieuc dans un état grave après avoir été blessé par une arme à feu ce jeudi soir dans un restaurant-kebab de la ville.

La scène s'est produite à 21h ce jeudi soir dans un petit restaurant kebab situé rue Becquerel dans le quartier de la Croix Saint-Lambert à Saint-Brieuc. La police judiciaire et le commissariat de Saint-Brieuc sont chargés d'enquêter sur cette affaire dont on ignore encore les tenants et les aboutissants.

On distingue les impacts de balles sur la vitrine © Radio France - Johan Moison