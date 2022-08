Un homme grièvement brûlé après l'incendie de son garage en Dordogne

Un habitant de Mensignac a été hospitalisé à Bordeaux après avoir été brûlé au bras et aux jambes. Un feu s'est déclenché dans son garage.

L'incendie a pris dans le garage, attenant à la maison. Vers 22h30 ce samedi soir, un feu s'est déclenché dans une habitation route de l'Isle à Mensignac, à l'Ouest de Périgueux. Le propriétaire de la maison, un homme de 46 ans qui tentait d'éteindre lui même le feu, est grièvement brûlé aux jambes et au bras droit. Il a été transporté à l'hôpital de Périgueux pour les premiers soins puis héliporté au CHU de Bordeaux dans la nuit. Sa femme et son fils ont pu sortir de la maison sains et saufs.

Des voisins le sauvent des flammes

C'est un voisin qui est intervenu pour sortir la victime du feu. Il l'a trainé en dehors du garage jusqu'à la route. Les vêtements de l'homme de 46 ans commençaient à fondre sous les flammes. Plusieurs voisins ont utilisé des couvertures pour le sauver, avant l'arrivée des pompiers. Selon la maire de Mensignac, la victime est brûlée au troisième degré aux jambes.

Une quinzaine de pompiers sont intervenus sur place. Le feu ne s'est pas propagé à la maison. Des détritus ont brûlé dans le garage et la maison est endommagée par les fumées. Selon les gendarmes de Dordogne, le feu pourrait être d'origine électrique.