Un homme incarcéré pour violences et séquestration à Montbron en Charente

Un homme âgé de 37 ans a été mis en examen ce vendredi pour séquestration et violences volontaires. Selon le parquet d'Angoulême, il s'en est pris, dans la nuit de mardi à mercredi, à une femme de 58 ans qui l'hébergeait chez elle à Montbron (Charente), avec sa compagne et leur bébé de 10 mois, contre quelques petits travaux. Ce soir-là, la dame lui a reproché d'avoir bu. Il l'a alors frappée violemment et attachée à une chaise. Les coups ont continué avant qu'elle n'arrive à se détacher et à s'enfuir pour prévenir les gendarmes.

Des faits criminels passibles de la cour d'assises

Elle a été aidée par la compagne de l'agresseur qui subit souvent des violences conjugales. La victime souffre de 30 jours d'ITT (incapacité totale de travail) et elle devra subir des opérations chirurgicales du visage, car les os d'un de ses yeux sont fracturés. Déjà condamné pour des actes de violences, l'auteur des coups a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Angoulême. Il pourrait être jugé par une cour d'assises, la qualification de "séquestration" étant criminelle à partir de sept jours sans libération, et il n'a pas libéré sa victime qui s'est détachée d'elle-même.