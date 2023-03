Un homme interpellé à Chaulnes, après un braquage au Carrefour Market

Les enquêteurs vont désormais tenter de savoir s'il peut être impliqué dans d'autres vols à main armée. Un homme a été interpellé ce lundi à Chaulnes, a appris France Bleu Picardie. Il est soupçonné d'avoir commis un braquage, tôt dans la matinée, au Carrefour Market, évènement rapporté par le Courrier Picard.

Peu après les faits, un hélicoptère et une brigade cynophile ont été engagés pour retrouver la trace. L'homme, âgé entre 40 et 50 ans, repéré par des témoins, a finalement été arrêté. Une perquisition a eu lieu à son domicile. Le mode opératoire est identique à une série de vols à main armée commis ces derniers mois dans le secteur : un homme, cagoulé et armé, se présentant seul au magasin peu avant l'ouverture avant de se faire remettre la caisse.

L'enquête est confiée à la brigade de recherches de Péronne. Contactée, la gendarmerie ne souhaite pas commenter une affaire en cours.