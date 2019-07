Un homme interpellé à Metz après quatre ans de cavale

Metz, France

Soupçonné d'avoir violemment agressé un couple de retraités lors d'un home-jacking au Luxembourg, un homme en cavale depuis 2015 a été interpellé mercredi à Metz selon l'AFP.

L'homme, surnommé "Coluche" a été cueilli dans un campement de la communauté des gens du voyage par les policiers de la brigade nationale de recherche des fugitifs (BNRF), de l'office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et de la BRI de Metz. Âgé de 29 ans, Kevin P, avait eu les honneurs du calendrier de l'avent diffusé par Europol recensant les criminels les plus recherchés en Europe.

750.000 euros de bijoux et de diamants

Sa cavale a débutée le 4 juillet 2015, après un home-jacking particulièrement violent chez un couple d'octogénaires à Senningen (au Nord Est de Luxembourg-ville). Les malfaiteurs avaient dérobé pour 750.000 euros de bijoux et de diamants. Ils avaient aussi gravement blessé la femme et l'homme qui en avait perdu l'usage d'une main et d'un bras.

Deux complices avaient été rapidement interpellés en France avant d'être remis aux autorités luxembourgeoises. Le fugitif avait réussi à passer entre les mailles du filet jusqu'à mercredi matin et son interpellation avec son oncle âgé de 57 ans, lui aussi soupçonné d'avoir participé à ce home jacking. Il devraient être très prochainement extradés vers le Grand Duché.