Un homme interpellé à Rouen pour tentative d'homicide sur son voisin

Un homme a été placé en garde à vue à Rouen, mardi 29 septembre. Il est suspecté d'avoir porté des coups de couteau à son voisin. Ce dernier est gravement blessé, touché au visage, au cou et à la main.

Un homme de 56 ans est en garde à vue depuis mardi 29 septembre au commissariat de Rouen. Les policiers le soupçonnent d'avoir agressé son voisin avec un couteau.

Les faits se sont déroulés dans un immeuble de la place du Général-de-Gaulle, en centre-ville. Vers 15 heures, l'un des locataires sort de sa douche - située dans les parties communes - lorsqu'une altercation débute avec son voisin. Au bout de quelques minutes, ce dernier remonte chez lui puis revient, armé d'un couteau.

Blessé au visage, au cou et à la main

La victime reçoit plusieurs coups et a des plaies au visage, dans le cou et à la main. Les pompiers et le Samu sont appelés pour le prendre en charge. Cet homme de 50 ans est conduit en urgence au CHU de Rouen. Ses jours ne sont pas en danger.

Pendant que les secours s'activent pour soigner la victime, son agresseur supposé part promener son chien. Mais les policiers ont son signalement et le retrouvent moins de deux heures plus tard, place Saint-Marc. L'homme est interpellé pour tentative d'homicide et placé en garde à vue.