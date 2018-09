Strasbourg, France

Un homme de 34 ans a été interpellé à Strasbourg mardi soir par les policiers de l'unité de surveillance des transports en commun. Il filmait sous la jupe d'une femme.

Délit pénal

#Strasbourg - Il est interpellé pour avoir filmé sous la jupe d'une jeune fille. Les policiers découvrent une vidéo sur le téléphone portable de l'auteur. Il est interpellé et entendu sous le régime de la garde à vue. pic.twitter.com/ciAur9Yc5x — Police Nationale 67 (@PoliceNat67) September 19, 2018

Les policiers ont saisi son téléphone portable et trouvé des vidéos qui le confondent. L'homme a été placé en garde à vue vers 20h mardi. Il est toujours au commissariat mercredi après-midi.

L'"upskirting" autrement dit "la captation d’images impudiques" devrait bientôt devenir un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende. Il est inscrit dans le projet de loi de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, définitivement adopté le 31 juillet 2018 par le Parlement. Jusqu'ici cette pratique était absente du droit pénal.