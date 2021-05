Un homme interpellé à Valenciennes après les signalements d'un collectif qui piège les pédocriminels en ligne

Une enquête était en cours depuis plusieurs semaines après de nombreux signalements de la Team Moore, un collectif citoyen qui piège les prédateurs sexuels présumés sur les réseaux sociaux. Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé dimanche à Valenciennes et a reconnu les faits.

Les membres de la Team Moore commençaient à sérieusement s'impatienter. Ce collectif citoyen qui crée de faux profils d'enfants sur Facebook pour piéger les pédocriminels présumés avait signalé à plusieurs reprises les agissements d'un homme à Valenciennes. Dès la mi-mars, ils avaient fourni des dizaines de captures d'écran à la justice, sur lesquelles on pouvait lire les propositions sexuelles de ce Maubeugeois âgé d'une vingtaine d'années.

Une enquête avait été ouverte, et l'homme a finalement été interpellé au jardin des Floralies à Valenciennes, dimanche 2 mai, alors qu'il se rendait à un faux rendez-vous élaboré par la Team Moore. Elle a elle-même communiqué sur cette interpellation via les réseaux sociaux.

Placé sous contrôle judiciaire

Le parquet d'Avesnes-sur-Helpe en charge du dossier précise que l'homme a reconnu les faits de "proposition à caractère sexuel sur mineurs". Il a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé d'ici la fin de l'année. Il n'était pas connu de la justice.

La Team Moore est active depuis plus de deux ans maintenant, et revendique une quarantaine d'arrestations et une quinzaine de condamnations. Dernier en date, un habitant de Haute-Saône, condamné à dix mois de prison ferme il y a dix jours, après avoir été arrêté à Gray en septembre 2020.