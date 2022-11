Un homme interpellé pour cinq braquages commis en une matinée en Gironde

Cinq braquages en une matinée. C'est ce dont est soupçonné un homme de 24 ans, habitant de la commune du Baron dans l'Entre-deux-Mers, ce 15 novembre.

Vers 6h30 du matin, le suspect a d'abord contraint un autre homme âgé d'une vingtaine d'années à retirer de l'argent à un distributeur automatique quai de Paludate à Bordeaux, à l'aide d'une arme de poing. L'individu a ensuite pris la fuite à bord d'une voiture volée, et s'est rendu au Bouscat où il a braqué un bureau de tabac et une boucherie du centre-ville. Après avoir emporté le fond de caisse, il s'est rendu à Sallebœuf où il s'est emparé de la caisse d'une boulangerie, vers 9h45 du matin. Vingt minutes plus tard, il a utilisé le même mode opératoire pour braquer le bar-tabac de Sadirac.

Il tente d'échapper aux gendarmes

Le plan Epervier , qui consiste à mener des opérations de recherches, a été lancé dans la foulée par la gendarmerie. Le suspect, rapidement repéré par deux patrouilles de la compagnie de gendarmerie de Libourne sur une route du Libournais, a tenté de leur échapper. Il a fini sa course dans un champ à Saint-Quentin-de-Baron peu avant 11 heures du matin, après avoir percuté les véhicules des forces de l'ordre.

Après un examen médical, il a été placé en garde à vue. L'homme serait inconnu de la justice, selon les premiers éléments de l'enquête. Une arme de poing et un couteau ont également été retrouvés dans sa voiture.