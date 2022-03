Un homme interpellé après avoir été surpris par un couple en train de cambrioler leur maison à Vernon

Un homme a été présenté au parquet d'Évreux (Eure) ce dimanche 13 mars midi, après avoir été surpris en flagrant délit de cambriolage dans une maison à Vernon samedi matin. C'est le couple de quinquagénaires qui habite la maison qui a réussi à le maîtriser. L'homme et la femme ont été blessés.

Il dit avoir 17 ans, mais il est majeur selon les forces de l'ordre. Un homme a été présenté au parquet d'Évreux ce dimanche 13 mars midi, après avoir été surpris en flagrant délit de cambriolage dans la maison d'un couple à Vernon (Eure) samedi matin.

Les cambrioleurs étaient deux. C'est en revenant de faire les courses ce samedi 12 mars au matin que le couple remarque quelque chose d'inhabituel. L'homme remarque un premier homme à proximité de sa maison avec sur le dos un sac appartenant à son fils et qui parvient à s'enfuir. Il entend alors des cris dans la maison.

Un deuxième cambrioleur interpellé

C'est son épouse qui a repéré un deuxième cambrioleur qui s'est réfugié dans la cave et qui tente de fuir. Avec l'aide de son mari, la femme réussit à maîtriser l'individu, qui est interpellé par la police. La femme, 59 ans, et l'homme, 57 ans, ont été blessés dans l'opération : l'homme souffre d'un traumatisme costal et la femme a l'index gauche fracturé.

En garde à vue, le suspect interpellé reconnaît les faits, il comptait bien cambrioler la maison avec son copain qui a réussi à fuir. Avant d'être découverts, ils avaient dérobé des vêtements et des bijoux.

Le suspect a été présenté au parquet d'Évreux ce dimanche, avant d'être placé en détention provisoire. Il sera présenté ce lundi en comparution immédiate.