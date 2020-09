L'homme était recherché depuis plusieurs mois après une quinzaine de plaintes déposées contre lui par son ex-compagne depuis leur séparation en novembre 2019. Il est accusé de harcèlement, de menaces de mort et de dégradations.

Un homme interpellé après avoir menacé son ex-compagne pendant plus d'un an

Selon les informations de l'AFP, l'homme a été interpellé dans la nuit de mardi et mercredi à Roubaix. Son ex-compagne, commerciale à Tourcoing, avait déposé une quinzaine de plaintes depuis leur séparation en novembre 2019.

Ces plaintes visaient un déferlement d'appels, de messages malveillants, des menaces de mort, des dégradations de biens notamment de véhicules, et, plus récemment, pour avoir déversé de l'essence et mit le feu à la porte de sa maison.

Début août sur Facebook, la jeune femme avait publié une photo de son pare-brise fracturé ainsi que quelques jours plus tard la photo de son agresseur.

Contacté par l'AFP, le parquet indique que l'homme interpellé, sans domicile fixe et recherché depuis mars 2020, était connu de la justice.