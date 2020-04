Un homme interpellé après avoir tenté de pousser sa femme par-dessus la rambarde d'une terrasse à Nice

Le drame a été évité de peu. Dans la soirée du mercredi 15 avril, un homme a tenté de pousser sa compagne par-dessus la rambarde d'une terrasse à Nice, juste après l'avoir frappée. L'homme de 40 ans, alcoolisé, a essayé de la pousser dans le vide depuis le quatrième étage d'un immeuble. Au moment des faits, trois jeunes enfants étaient présents dans l'appartement, dont un nourrisson âgé d'un mois.

L'homme a été interpellé par les forces de l'ordre et placé en garde à vue. Son épouse, présentant des hématomes sur le visage et le reste du corps, a été transportée aux urgences de l'hôpital Pasteur, à Nice, avec son bébé. Les deux autres enfants de 2 ans et 4 ans ont été pris en charge par les services de l'hôpital Lenval.