Un homme interpellé après des incendies sur l'ile de Molène

Un homme d'une trentaine d'année a été interpellé ce vendredi matin sur l’île de Molène dans le Finistère. Dans la nuit, deux maisons avaient été la proie des flammes.

On est pas habitués à ça ; ici c'est plutôt tranquille d’habitude

Daniel Masson, le maire de Molène reconnait que ces derniers mois ont été plutôt agités. La nuit dernière encore, deux maisons ont été la proie des flammes. Le feu s'est déclaré peu avant 1 heure du matin ; il a été maîtrisé par les pompiers vers 7 heures. La première maison, une construction en bois, a été totalement détruite, la seconde est sérieusement endommagée. Il s'agit de deux résidences secondaires qui fort heureusement n'étaient pas occupées. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie qui paraissent pour le moins suspectes. D'ailleurs, des gendarmes et des techniciens de l'identification criminelle ont été rapidement dépêchés sur l’île en hélicoptère et avec le concours de la SNSM du Conquet.

Une personne interpellée

En début de matinée ce vendredi, un homme d'une trentaine d'année a été interpellé. Selon le maire de l'île, il s'agit d'un ouvrier couvreur qui séjournait et travaillait régulièrement à Molène depuis deux ou trois mois. Un contentieux avec des îliens, sur fond d'alcool pourrait être à l'origine de ces incendies. Ces deux derniers mois, des départs de feu avaient été enregistrés détruisant notamment du mobilier de jardin ou provoquant des dégâts dans une maison en rénovation. L'homme interpellé a été conduit sur le continent où il est entendu par les gendarmes.