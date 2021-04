Un homme interpellé après des insultes racistes et des menaces de mort un chauffeur de bus à Orléans

Un homme de 21 ans a été placé en garde à vue lundi soir à Orléans. Il aurait tenté de frapper un chauffeur de bus du réseau TAP, et l'aurait menacé de mort en proférant des insultes racistes. Il lui reprochait d'avoir arrêté son bus et prévenu la police à cause d'incidents qui s'y déroulaient.