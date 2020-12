Un homme interpellé après l'agression d'une conductrice de tramway à Nantes

Un homme a été interpellé mercredi 2 décembre à Nantes par la police. Il est soupçonné d'être l'auteur de l'agression d'une conductrice de tramway le 8 novembre dernier.

à lire aussi Nantes : une conductrice de tramway agressée

Vers 21 heures ce jour-là, un passager monte à l'arrêt Haluchère sans masque. La conductrice lui demande d'en porter un, ce qui déplaît au principal intéressé qui refuse. La conductrice lui demande alors de descendre du tramway. C'est à ce moment que le jeune homme sort une arme de poing de son pantalon, braque la conductrice et arme la culasse avant de finalement prendre la fuite.

Une agression aux lourdes conséquences

Les conséquences de cette agression sont nombreuses. Pour la conductrice tout d'abord, profondément choquée. Elle a porté plainte. Pour les passagers aussi. Certains ont quitté la rame en courant, pris de panique. Pour le trafic sur la ligne enfin, puisque la conductrice et plusieurs de ses collègues ont exercé leur droit de retrait et que la direction du réseau a décidé d'arrêter le trafic plus tôt.

Un homme identifié et interpellé

Grâce au témoignage de la conductrice du tramway, aux traces ADN et papillaires [traces digitales NDLR] relevées par l’Identité Judiciaire sur la vitre de la cabine du tramway et aux images de la vidéo-protection du tramway, un individu est identifié. Il est interpellé ce mercredi 2 décembre vers 10 h 30 dans un appartement d'une amie quartier Saint-Joseph-de-Porterie. Il "portait les chaussures et le pantalon correspondant aux effets revêtus lors des faits", précise la police. Lors de la perquisition, un pistolet à bille de type automatique est découvert et saisi.

L'homme interpellé a été déféré au parquet ce jeudi matin en vue d’une comparution immédiate.