Un homme interpellé après l'incendie dans un hôtel de Nice samedi soir

Un homme a été interpellé par la police municipale peu après l'incendie. Selon la police municipale de Nice, cet homme se trouvait sur les lieux du drame. Une enquête est en cours. La police scientifique de Marseille est sur place.

Rappel des faits

Il était un peu plus de 22 heures, lorsque le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours reçoit de nombreux appels pour un feu ayant pris dans l'hôtel rue Paganini à Nice. Une trentaine de sapeurs-pompiers est intervenue sur les lieux. Le feu est parti du dernier étage et s'est ensuite propagé au niveau de la toiture.

Une personne de 50 ans s'est défenestrée depuis un étage sinistré. Il a été transféré au Centre Hospitalier Pasteur 2 de Nice. Son pronostic vital n'est pas engagé. Une autre personne est en cours d'auscultation. Peu après 22 heures, les pompiers procèdent à l'évacuation des occupants. 70 personnes ont été relogées.

L'incendie est maîtrisé.

Les dégâts sont considérables, la charpente de la toiture de l'hôtel est complètement brûlée, laissant place à un large trou. Les deux derniers étages ont été dévorés par les flammes.