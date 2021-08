Un homme interpellé après le jet de cocktail Molotov sur le commissariat d'Orange

Un homme de 39 ans a été interpellé ce jeudi soir à Orange dans l'affaire du jet de cocktail Molotov sur le commissariat. Les faits remontent à la nuit de mercredi à jeudi. Le suspect a été identifié par les enquêteurs grâce à l'étude des images de vidéo surveillance.

Ce vendredi matin une perquisition a eu lieu à son domicile et même s'il nie les faits, les enquêteurs assurent qu'ils ont trouvé des preuves non équivoques de sa participation à l'attaque du commissariat. Connu des services de police, il a été déféré ce vendredi après midi et devrait être jugé en comparution immédiate en début de semaine prochaine.

Le commissariat se félicite de "la rapidité d'identification des enquêteurs".