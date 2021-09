Un homme interpellé après le viol d'une femme de 84 ans à La Rochelle

L'enquête sur le viol d'une femme de 84 ans à La Rochelle avance. Un homme a été interpellé et doit être déféré cet après-midi devant un juge d'instruction, d'après le parquet.

Cette personne âgée était sortie promener son chien tôt dimanche matin, le 12 septembre, quand un homme, masqué, qui attendait dans le hall de son immeuble, l'a agressée. Cette dame, victime en plus d'un choc cardiaque, a été transportée à l'hôpital.

Les contrôles sont depuis renforcés

Ce même jour, le 12 septembre, plus tôt dans la journée, un autre viol s'est produit dans un autre quartier de La Rochelle. Trois personnes s'en sont prises à une jeune femme de 21 ans, près de la boîte de nuit l'Oxford. L'agression s'est produite à 5h du matin, dans les parcs de la ville. L'enquête se poursuit. Il n'y a pour l'heure eu aucune interpellation.

En début de semaine, un appel a témoins a été lancé pour tenter de faire avancer ces deux enquêtes. Il y a pour l'instant eu quelques appels, mais aucun d'entre eux n'a permis d'apporter de nouveaux éléments pour faire avancer les deux enquêtes, d'après la direction départementale de la sécurité publique. Si vous avez été témoin, le numéro à contacter est le suivant : 05 46 51 36 36.

Deux viols la même journée, c'est très inhabituel à La Rochelle. La police renforce les contrôles aux abords de la plage de la Concurrence et dans les parcs, avec des patrouilles pédestres, plus nombreuses et plus discrètes.