Un homme interpellé après une cinquantaine de cambriolages aux Sables d'Olonne

Les Sables-d'Olonne, France

L'affaire a débuté au printemps dernier, avec une recrudescence de vols commis dans des résidences principales aux Sables d'Olonne. Parfois, le voleur repartait aussi avec la voiture des victimes, avant d'incendier le véhicule pour s'en débarrasser. Après six mois d'enquête, et grâce à l'aide de la Police Technique et Scientifique, les policiers sablais ont identifié un garçon de 20 ans, originaire du bocage, et déjà très défavorablement connu de la justice.

Présenté à un juge ce vendredi

Interpellé mercredi matin, le cambrioleur a été placé en garde à vue. Lors de ses auditions, il s'est montré plutôt coopératif et a reconnu une cinquantaine de vols ou tentatives de vol. Il a aussi avoué le vol d'une douzaine de voitures, dont certaines ont été incendiées après les faits.

Le cambrioleur sera présenté à un juge d'instruction ce vendredi, en vue de sa mise en examen. Sauf surprise, il devrait être placé en détention provisoire jusqu'à son procès.