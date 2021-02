Un homme interpellé après une série de cambriolages dans des salons de coiffure au Mans

Un Manceau de 36 ans a été interpellé par la police. Il est suspecté d'être l'auteur d'une série de cambriolages dans des commerces de la ville, en particulier des salons de coiffure, et pourrait être jugé dès ce mercredi 10 février 2021 en comparution immédiate.

Il est suspecté d'avoir cambriolé au moins une dizaine de commerces au Mans depuis la fin de l'année 2020 : un Manceau de 36 ans vient d'être interpellé par la police. Il pourrait être jugé dès ce mercredi 10 février 2021 en comparution immédiate.

Depuis plusieurs semaines, la police enquête sur une série de vols avec effraction visant en particulier les salons de coiffure, et plus précisément leur tiroir-caisse, vidé de toutes ses espèces par le cambrioleur. Les faits concernent plusieurs quartiers, mais se concentrent pour partie sur les secteurs Libération et Chasse-Royale.

L'homme interpellé, en grande précarité, est déjà connu des services de police.