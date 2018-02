Dieppe, France,

Le voleur s'était évanoui dans la nature sans même se faire remarquer. Ce mercredi-là, en début d'après-midi, il entre discrètement dans la bijouterie Schnellbach située dans le centre commercial Auchan de Dieppe et, sans doute à l'aide d'une clé passe-partout, ouvre une vitrine et dérobe discrètement les 28 chevalières. Ce n'est que quelques minutes plus tard que le vol est remarqué et son auteur est déjà bien loin.

Reconnu grâce à la vidéosurveillance

Les enquêteurs de Dieppe visionnent alors les images de vidéosurveillance et parviennent à transmettre une photo au renseignement judiciaire de Rouen. Le cliché est diffusé largement aux services de police et c'est la BAC du Havre qui identifie l'homme, un Havrais, connu des services. Âgé de 37 ans, il est interpellé à son domicile la semaine dernière. Les vêtements qu'ils portaient le jour du vol sont retrouvés.

L'homme est alors placé en garde à vue mais refuse de parler du butin, jusqu'à son arrivée au tribunal de Dieppe où il doit être jugé en comparution immédiate. Le prévenu indique alors au procureur où se trouvent les chevalières qui sont toutes récupérées par la police. En attente d'un prochain jugement, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen.