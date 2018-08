Les policiers ont intercepté un trentenaire en possession de 700 grammes de cannabis et plusieurs milliers d'euros sur lui mardi 21 août aux Sablons. Il a tenté de fuir la police, venue pour une simple opération de sécurisation.

Le Mans, France

Ce mardi 21 août en fin d'après-midi, les policiers interviennent pour une simple opération de sécurisation, dans le quartier des Sablons au Mans. Les policiers se déploient dans le quartier, sans véritable objectif précis. Mais à leur vue un homme prend ses jambes à son cou.

La course poursuite n'est pas épique, elle ne dure que quelques dizaines de mètres. Durant sa course, l'homme ouvre sa sacoche en bandoulière et commence à en disperser le contenu où il peut.

Intercepté, le trentenaire détenait dans sa sacoche 700 grammes de cannabis et 7000 euros en liquide. Pas la saisie de l'année, mais ce Manceau est bien connu des policiers : il a déjà été arrêté et condamné pour trafic de drogue. A l'époque, il n'avait pas été pris en flagrant délit. Placé le soir-même en garde à vue, il devait être présenté ce jeudi à un juge.