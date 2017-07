Un homme interpellé à Besançon par le RAID lors d'une opération antiterroriste

Une rapide intervention des policiers du RAID s'est déroulée à Besançon (Doubs), ce mardi, dans le cadre d'une opération antiterroriste. Un homme a été interpellé dans le quartier de St-Claude, avant d'être placé en garde à vue au commissariat de police bisontin.

Une opération antiterroriste à Besançon, ce mardi matin (18 juillet), menée par les policiers du RAID qui ont procédé à une interpellation ! Il s'agit d'un homme, résidant dans le quartier de St-Claude, au nord de la ville et qui est toujours en garde à vue, au commissariat de Besançon ce mercredi soir.

Motus et bouche cousue de la part des autorités

Ce sont les seules précisions confirmées et divulguées par nos diverses sources... Car du côté des services officiels de la Police et de la Justice à Besançon : c'est motus et bouche cousue ! Même le parquet antiterroriste de Paris, le seul habilité à communiquer sur ce type d'opération, ne fait aucun commentaire. Pour l'instant.

Une intervention rapide et passée inaperçue ou presque

Ce qu'on sait quand même aussi, selon nos informations : c'est que cette intervention antiterroriste du RAID a été plutôt rondement menée. Un automobiliste explique que plusieurs voitures, gyrophares hurlants, lui ont coupé la route vers 9h, ce mardi, à la sortie du commissariat, dans le centre-ville bisontin : une dizaine de véhicules au total, dont deux blindés noirs avec des policiers cagoulés à l’intérieur. Et ce convoi était déjà de retour au commissariat, une heure plus tard, selon un autre passant...

Deuxième intervention antiterroriste en moins de deux mois en Franche-Comté

Le 30 mai dernier, les policiers du RAID étaient déjà intervenus en Franche-Comté. Au petit matin, à Belfort : ils avaient interpellé un homme de 30 ans, soupçonné d'association de malfaiteurs terroriste criminelle.