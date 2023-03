Un homme interpellé car il jetait des cigarettes et du cannabis au-dessus de la maison d'arrêt de Limoges

Intervention pas banale pour la police de Limoges. Ce jeudi, ils interpellent un jeune homme près de la maison d'arrêt de Limoges. Celui-là est en train de jeter des cigarettes au-dessus de la prison.

ⓘ Publicité

Après avoir vérifié son identité, ils l'auditionnent. En garde à vue, cet homme, de nationalité algérienne et âgé de 27 ans, reconnaît les faits et prétexte une bonne action auprès d'un ami emprisonné, sans aucune autre précision. L'homme, selon ses dires, était arrivé clandestinement en France via un bateau en 2020. Il aurait préparé un dossier pour être régularisé en préfecture et refuserait de revenir dans son pays car il serait menacé de mort par des mafieux de clandestins.

Néanmoins, l'homme s'est vu remettre une OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) et sera convoqué devant la justice le 19 juin prochain.