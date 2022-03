Un homme interpellé dans un bar de Laval, sans pass vaccinal, sans papier, mais avec de la drogue

Sans pass vaccinal sur lui, et sans papier non plus. Mardi à Laval, un garçon de 20 ans a été interpellé par la police après une opération de contrôle des passes dans un bar du centre-ville. Il n'avait donc aucun papier mais bien quelques barrettes de cannabis.

Ce jeune homme a passé le reste de la journée en garde à vue. Il est désormais sous le coup d'une procédure de reconduite à la frontière et sera convoqué devant la justice le 20 mai prochain.