Un homme interpellé en Dordogne après un début d'incendie dans une église

Les dégâts se concentrent sur l'autel, mais l'ensemble de l'église a été enfumée et doit être nettoyée.

C'est une femme qui fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui a donné l'alerte ce mercredi 17 mars, dans l'après-midi. Elle entre dans l'église Saint-Georges de Mussidan, complètement enfumée, des flammes sont en train de ronger un banc et le tapis devant l'autel. "On aurait pu perdre l'église", si cette femme n'était pas passée par là, se désole le maire de la commune, Stéphane Triquart.

Le suspect souffre de troubles psychiatriques

Le feu serait parti de bougies. Les pompiers ont du utiliser des ventilateurs pour dégager les fumées de l'intérieur de l'église. Tout est noirci à l'intérieur, plusieurs bancs ont brûlé. La mairie a porté plainte, le parquet a ouvert une enquête pour incendie volontaire et les gendarmes sont vite remontés à un suspect, un homme qui a été interpellé jeudi dans la journée. Sa garde à vue a rapidement été levée. Il souffre de troubles psychiatriques et a été hospitalisé sous contrainte.

Les pompiers ont sorti quelques éléments de mobilier brûlé - DR

Déjà des dégradations le weekend dernier

Selon l'abbé Bruno de Béru, il s'était déjà présenté samedi à l'église, il avait allumé tous les cierges et cassé un crucifix. L'ensemble de l'église a été enfumé, dont des peintures et l'orgue qui vient d'être restauré. Les volontaires qui le veulent peuvent venir ce vendredi à 14 heures pour nettoyer la suie, en s'équipant de chiffons, de balais et d'aspirateurs.