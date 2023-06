Un homme interpellé en pleine fuite à Dijon après avoir tenté de tuer son ex-femme

Les faits se sont produits mercredi 28 juin aux alentours de 8h du matin, rue des Moulins dans le quartier Chevreul à Dijon. Un homme se jette sur son ex-femme, qui est en train de marcher dans la rue, et lui assène trois coups de couteau avant de prendre la fuite. Blessée, la femme de 38 ans est rapidement conduit au CHU de Dijon mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Intercepté par les gendarmes

La Police lance immédiatement l'alerte et le fuyard est interpellé quelques instants plus tard sur la RD700 à Saint-Apollinaire par les gendarmes. L'homme sort de sa voiture et se retourne le couteau contre lui, à plusieurs reprises. Les premiers secours lui sont prodigués avant d'être transporté aux urgences dans un état grave.