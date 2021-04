Un homme interpellé en possession de pétards, de feux d'artifices et de cannabis à Alès

"Une quantité importante" de pétards et de feux d'artifices. C'est le butin découvert par les policiers alésiens ce lundi. Conjointement avec les policiers municipaux, et appuyés par les brigades cynophiles spécialisées en recherche de produits stupéfiants, d'armes et munitions de la DDSP du Gard, ils ont procédé à des contrôles et des visites des parties communes d'immeubles sur le quartier sensible des Cévennes à Alès. Une vingtaine de policiers étaient mobilisés sur cette opération.

Une partie des stupéfiants saisis par les policiers alésiens ce lundi. - Police nationale (DR.)

Les agents ont découvert de nombreux pétards et feux d'artifices, ainsi que 180 grammes d'herbe et 60 grammes de résine de cannabis conditionnés individuellement et prêts à la vente. Un homme de 23 ans, présent sur les lieux de la découverte et en possession de stupéfiants, a été interpellé et placé en garde à vue.