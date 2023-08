Un homme interpellé en Sarre après l'agression au couteau d'un couple de mosellans

Rien n'explique pour l'heure le déchainement de violence dont ont été victimes un homme et sa compagne, originaires de Moselle-Est samedi soir, lors d'une promenade dans le parc animalier de Karlsbrunn (Sarre), à quelques kilomètres de la frontière. Le couple, âgé de 47 et 44 ans a été violemment agressé à coups de couteau et très grièvement blessé.

ⓘ Publicité

Pas de motif connu

Selon la police sarroise , un suspect de 23 ans a été arrêté sur place peu de temps après les faits. Nos confrères de la SR indiquent que l'homme était sous l'emprise de l'alcool au moment de son arrestation et pourrait souffrir de maladie mentale. Le motif de son geste reste pour le moment flou.

Toujours selon la SR, le couple a été héliporté et hospitalisé en Sarre. Ce lundi, malgré leurs nombreuses blessures, leur vie n'était plus en danger.