Un homme interpellé par le Raid après avoir tiré sur des pompiers à Carpentras

Un drôle de cadeau de Noël pour les hommes du Raid. Une quinzaine d'entre eux ont dû intervenir hier soir, vendredi 25 décembre, à Carpentras. Un homme d'une cinquantaine d'années s'était retranché chez lui après avoir tiré au fusil sur des pompiers. Une enquête est ouverte, le mis en cause a été placé en garde à vue pour violence avec usage ou menace d'une arme et violences conjugales.

Je vais vous tuer

Vers 17 heures 30, les pompiers interviennent dans un immeuble chemin de Saint-Lambre à Carpentras pour un homme en détresse respiratoire. Alors qu'ils sont sur le pallier, le tireur, un quinquagénaire, est assis dans son appartement situé au premier étage, la porte ouverte. Ce dernier se lève de sa chaise et crie "Je vais vous tuer". On ne sait pas s'il s'adresse aux pompiers ou à sa femme et son enfant, également au domicile.

Sa compagne quitte le logement avec son fils et ferme la porte à clef de l'extérieur. Les pompiers quant à eux regagnent leur véhicule garé au pied de l'immeuble et essuient cinq coups de feu. Deux balles atteignent la vitre du conducteur et le pare-brise. Les pompiers sont à proximité et pas dans le véhicule, aucun d'eux n'est touché. L'auteur du coup de feu a tiré depuis sa fenêtre. Il se retranche ensuite chez lui.

Le tireur se rend sans violence

Aux alentours de 18 heures, la police nationale de Carpentras et la police municipale mettent en place un périmètre de sécurité. Très vite, le procureur de Carpentras est sur les lieux. Pendant ce temps, les hommes du Raid se mettent en route depuis Marseille. Ils arrivent sur place un peu après 20 heures pour parlementer avec le tireur. Le quinquagénaire s'est finalement rendu une demie heure plus tard, sans violence et a été interpellé.

Ce samedi matin, le mis en cause est toujours en garde à vue pour violence avec usage ou menace d'une arme et violences conjugales. La détention régulière d'arme à son domicile est à l'étude.