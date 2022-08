Un homme interpellé pour avoir allumé huit feux en un mois près de Saint-Sulpice-les-Feuilles en Haute-Vienne

Un Haut-Viennois a été interpellé jeudi dernier par les brigades de gendarmerie. Il est accusé d'avoir provoqué huit incendies entre le 19 juin et le 27 juillet dans le secteur de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Il a été placé en détention provisoire.

Un homme habitant dans le département de la Haute-Vienne a été interpellé le 28 juillet dernier. Il a été repéré par les brigades locales de gendarmerie et la brigade de recherche, ainsi que la vigilance d’habitants, mentionne le communiqué du procureur de la République de Limoges. Cet homme serait responsable de huit incendies et une tentative perpétrés entre le 19 juin et le 27 juillet 2022 dans le secteur de Saint-Sulpice-les-Feuilles (Haute-Vienne).

Jugé le 2 septembre prochain

L'homme a été présenté au tribunal le 30 juillet dernier. Il sera jugé le 2 septembre prochain. En attendant, il a été placé en détention provisoire et encourt une peine de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.

Le secteur de Saint-Sulpice-les-Feuilles a eu à connaître près de 20 incendies de végétaux depuis plusieurs semaines, des feux rapidement circonscrits grâce à l’intervention des pompiers.