Il en avait marre d'attendre, il pirate la billetterie du Hellfest

Nantes, France

Un homme a été interpellé cette semaine en Bretagne par des agents d'une cellule de la police judiciaire de Paris spécialisée dans la cybercriminalité. Il lui est reproché d'avoir piraté les serveurs de la billetterie en ligne du Hellfest le mardi 9 octobre, le jour de l'ouverture à la vente des pass de l'édition 2020. Informaticien de métier, il a programmé l'envoi de 46.000 connexions simultanées dès le lancement des ventes à midi. Les serveurs du prestataire du Hellfest, la société Weezevent, ont été saturés et immédiatement bloqués.

Il voulait absolument une place

Cet homme sans histoire âgé de 30 ans domicilié près de Rennes, consultant informatique diplômé d'un bac +5, a expliqué aux enquêteurs qu'il voulait absolument un billet pour le festival mais qu'il ne parvenait pas à aller au bout de la procédure d'achat une fois entré sur le site. Agacé et dans "l'espoir de griller la file d'attente" comme le raconte une source proche du dossier, il a alors mis au point et lancé un petit robot qui a paralysé le système.

Préjudice en terme d'image pour le festival

Dans les heures qui ont suivi et alors que tous les "pass 3 jours" avaient été vendus, de nombreux festivaliers ont exprimé leur colère et leur déception sur les réseaux sociaux, tous racontent qu'ils se sont retrouvés sur une page d'erreur au moment du paiement et ont dû recommencer leur démarche, en vain. Ce gros bug informatique a mis en colère le directeur du festival, Benjamin Barbaud, qui déplore les conséquences pour l'image du festival, il a demandé des explications à la société prestataire en charge de la billetterie. Cette dernière va réclamer une réparation financière lors de l'audience de comparution immédiate qui devait se tenir vendredi en fin d'après-midi devant le tribunal correctionnel de Bobigny en Seine-Saint-Denis.