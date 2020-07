Un homme interpellé pour avoir gravement blessé un voisin lors d'une rixe à Louviers, dans l'Eure.

Un homme a été interpellé après la rixe au cours de laquelle un homme de 28 ans a été gravement blessé, à Louviers dans l'Eure. La victime est toujours dans le coma. L'auteur du coup de feu, lui, a été mis en examen pour tentative d'homicide et placé en détention provisoire.

La police a interpellé l'auteur du coup de feu le 17 juillet dernier, six jours après les faits.

L'homme a été interpellé six jours après les faits. Cette nuit là, dans le quartier des Acacias, à Louviers dans l'Eure, la querelle de voisinage tourne à la bagarre générale pour une histoire de barbecue un peu trop bruyant. Une trentaine de personnes échangent des coups et l'un des participants s'écroule, victime d'un coup de fusil de chasse en pleine tête.

à lire aussi Eure : un homme de 28 ans dans le coma et blessé à la tête après une rixe à Louviers

La victime, âgée de 28 ans, est en vie mais son pronostic vital est toujours engagé. Il est hospitalisé au CHU de Rouen, et reste placé en coma artificiel. L'auteur du coup de feu, l'un des acteurs de la rixe, a été rapidement identifié par des témoins de la scène et interpellé le 17 juillet. Depuis, il est mis en examen pour tentative d'homicide et se trouve désormais en détention provisoire, en attendant la fin de l'enquête sur laquelle la police comme le Parquet d'Evreux restent très discrets. Selon nos informations, les investigations se poursuivent notamment pour déterminer si le coup de feu qui a touché la victime à la tête était intentionnel ou bien accidentel.