Un homme interpellé pour avoir volé un quad et semé la police en Dordogne

Un homme d'une vingtaine d'années est en garde à vue ce mardi soir au commissariat de Bergerac. Après un an d'enquête, le suspect a été identifié par les policiers, il sera déféré ce jeudi devant le parquet de Bergerac. L'homme originaire de Bordeaux est soupçonné d'avoir participé à un vol de quad dans une propriété privée en juillet 2021 avant de refuser le contrôle des policiers et de prendre la fuite.

En garde à vue pour vol en réunion et refus d'obtempérer aggravé

En plein été, il y a un an, un groupe de voleurs s'infiltrent dans une grande propriété à Bergerac. Ils veulent voler plusieurs quad mais partent avec un seul engin. Le propriétaire des lieux les met en fuite. En partant, les voleurs croisent la police. Ils esquivent le contrôle des forces de l'ordre et partent dans une course poursuite. Les suspects roulent à toute allure et feux éteints. Ils se débarrassent du quad volé en pleine nature. Ils abandonnent aussi leur fourgon et parviennent à semer les policiers.

Le suspect interpellé est poursuivi pour vol en réunion et refus d'obtempérer aggravé. D'après le parquet de Bergerac il sera placé en contrôle judiciaire et convoqué pour être jugé à une date ultérieure.