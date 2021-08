Un homme interpellé pour le viol d'une quinquagénaire jeudi matin à Sotteville-lès-Rouen

Ce jeudi matin, vers 9 heures, l'homme a abordé sa victime dans le hall de son immeuble à Sotteville-lès-Rouen et l'a forcée à ouvrir sa porte avant de la violer. La femme, âgée de 58 ans, a prévenu la police dès le départ de son agresseur et donné de lui un signalement précis. L'individu, un homme de 36 ans, a été interpellé un peu avant midi, rue Gadeau de Kerville, et placé en garde à vue. Il a été déféré au Parquet de Rouen, qui a ouvert une information judiciaire "des chefs de viol et agression sexuelle en état d'ivresse" confirme le procureur adjoint.

Au total, cinq enquêtes de police sont en cours en ce moment : pour une agression sexuelle sur une femme en juin, pour une violation de domicile chez une autre en juillet, une agression sexuelle sur une trentenaire dans la nuit du 14 au 15 juillet à Rouen et pour deux viols cette semaine. L'un commis chez une habitante de Saint-Etienne-du-Rouvray, et donc l'autre à Sotteville-lès-Rouen. Les enquêteurs ont évidemment rapproché les dossiers et interrogé le suspect car toutes ces agressions ont eu lieu sur la rive gauche de la Seine, au domicile de femmes célibataires qui vivent en rez-de-chaussée. Mais "le signalement des suspects et le mode opératoire diffèrent" indique une source policière. En clair, pour l'instant, la police ne fait de lien évident entre toutes ces agressions. L'enquête va évidemment se poursuivre.