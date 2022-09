Un homme interpellé pour violences conjugales dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble

Un homme de 24 ans a été arrêté et placé en garde à vue ce jeudi 22 septembre vers 23 heures dans le quartier Saint-Bruno à Grenoble pour violences conjugales. Il a été interpellé suite à un appel de son ex-compagne, enceinte de six mois. Il l'a frappé avec une clé à molette.

Elle l'a retrouvé à Fontaine pour qu'il lui rende une remorque à vélo. Mais à son arrivée, l'homme de 24 ans n'a pas cette remorque et lui demande de l'argent. Elle refuse, et il lui donne un coup de pied et un coup de clé à molette sur le front puis il lui arrache son vélo.

La victime finit par retrouver à nouveau son ex-compagnon dans le secteur de Saint-Bruno. Elle le retient sur place avec l'aide d'amis en attendant l'arrivée des policiers.