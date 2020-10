Un homme ivre conduit à contre-sens sur la nationale en direction de Cholet en Loire-Atlantique

Un homme de 37 ans est en garde à vue ce dimanche midi après avoir conduit ivre et à contre-sens sur la nationale 249 en direction de Cholet. Les gendarmes l'ont interpellé à 1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche.

Il conduisait ivre et à contre-sens. Les gendarmes ont interpellé un homme de 37 ans dans la nuit du samedi 17 octobre au dimanche 18 octobre. Vers 1h30 du matin il avait pris la nationale 249 en sens inverse et se trouvait un peu après Vallet. Il est désormais en garde à vue pour "conduite en état d'ivresse et mise en danger de la vie d'autrui".