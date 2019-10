Un homme ivre fait des embardées avec sa voiture à Laval et percute trois véhicules

Laval, France

Une mini course poursuite de quelques centaines de mètres s'est déroulée ce jeudi soir dans les rues de Laval. Un Lavallois de 29 ans a fait des embardées avec sa voiture place du 11 Novembre. Les policiers sont intervenus et l'homme a pris la fuite en direction du pont Aristide Briand et de la Rue de la Paix.

Il a percuté trois voiture en stationnement. L'homme avait 1,08 gramme d'alcool dans le sang. Il a passé la journée de vendredi en garde-à-vue. Son permis est pour l'instant suspendu quatre mois.

Par ailleurs samedi dernier, un homme faisait aussi des embardées avec sa voiture et sa caravane dans le quartier Saint-Nicolas à Laval. Il partait en vacances. Il avait 1,88 gramme d'alcool dans le sang et avait consommé des stupéfiants.