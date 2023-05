Un homme ivre menace de tout casser mais appelle lui-même les gendarmes à Saint-Aunès

Ca ressemble à un acte désespéré. Un homme d'une trentaine d'année appelle les gendarmes dimanche soir, il est 21h et il se trouve dans la zone d'activité de Saint-Aunès, devant le restaurant où il travaille, ou plutôt le restaurant où il travaillait, car il vient d'être mis à la porte pour des raisons qu'on ignore. Le restaurant est fermé, la zone commerciale est d'ailleurs déserte. Il a bu, beaucoup bu. Et lorsqu'il appelle les gendarmes, il explique qu'il va tout casser dans le restaurant et que si les gendarmes se pointent il leur tirera dessus.

Les forces de l'ordre arrivent donc, sans savoir si l'homme est véritablement armé, sans connaître son degré de dangerosité. L'homme menace les gendarmes avec un couteau et une barre de fer. Il n'avait pas d'arme à feu, mais les gendarmes ont été obligés d'utiliser leur taser pour le neutraliser.

Après 24 heures en cellule de dégrisement, l'homme se montre plus docile, bien que n'ayant que peu de souvenir de sa soirée, il finit par reconnaitre les faits et sera convoqué devant la justice en novembre pour un plaider coupable.