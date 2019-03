Un policier de Rouen jette des produits chimiques sur sa compagne et se donne la mort

Saint-Saëns, France

Un drame ce jeudi matin à Saint-Saëns, dans le Pays de Bray, en Seine-Maritime un peu avant 9h. Un homme a jeté des produits chimiques sur sa compagne. Des prélèvements sont en cours mais il s'agit très vraisemblablement d'acide. La femme âgée de 45 ans est brûlée au second degré au visage et sur la poitrine. Elle a été héliportée vers un service de grands brûlés à Percy en région Parisienne.

Héliportée dans un service de grands brûlés

Après ce geste, l'homme, 44 ans, s'est suicidé en utilisant une arme à feu. Il s'agit d'un policier de Rouen et selon Paris Normandie qui révèle l'information, il aurait usé de son arme de service. Le couple avait deux enfants, un garçon et une fille de 12 et 15 ans qui était à l'école au moment du drame. Selon une voisine, le père de famille s'était rendu au collège juste avant le drame.

Plus d'infos à venir